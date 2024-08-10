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На Покровському напрямку відбулося 25 боїв, ЗСУ відбили вже 17 атак — зведення Генштабу

10 серпня 2024 05:01
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Війна в Україні — росіяни штурмують Покровський напрямок
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Станом на вечір, 9 серпня, від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram.

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У відомстві зазначили, що російські окупанти завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Що стосується фронту, то обстановка наступна. На Харківському напрямку російські окупанти два рази атакували оборонні рубежі українських воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили сім атак, ще три — продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві — продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два — досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім — ще продовжуються.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них — безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог три рази атакував позиції ЗСУ поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень — зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

В кінці звіту Генштаб відзначив воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які "ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці".

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