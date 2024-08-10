Война в Украине — россияне штурмуют Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на вечер, 9 августа, с начала суток на фронте произошло 70 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram.

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В ведомстве отметили, что российские оккупанты нанесли по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Что касается фронта, обстановка следующая. На Харьковском направлении российские оккупанты два раза атаковали оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение у Табаевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отразили семь атак, еще три — продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра. Силы обороны отразили четыре атаки, еще две — продолжаются.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали украинские войска у Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка. Десять боестолкновений завершено, два — до сих пор продолжаются.



На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанное и Яснобродовка. Силы обороны отразили 17 атак, восемь еще продолжаются.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 оккупанта, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, одна БПЛА и четыре единицы автотранспорта", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг три раза атаковал позиции ВСУ вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Ореховском направлении вражеский штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

В конце отчета Генштаб отметил воинов 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые "эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике".