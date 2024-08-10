Російські втрати за 10 серпня — дані від Генштабу ЗСУ

ЗСУ знищили більше тисячі окупантів та ворожий ЗРК — в Генштабі назвали нові втрати Росії
10 серпня 2024 08:46
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Офіс президента України
Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів російській армії. Нещодавно ворог втратив понад тисячу бійців вбитими та зенітно-ракетний комплекс.
Про це свідчить наведена інформація від Генштабу ЗСУ у суботу, 10 серпня.
Читайте також:
Втрати російської армії 10 серпня
Як стало відомо, станом на суботу, 10 серпня, втрати російської армії в Україні склали:
- особового складу — близько 589700 (+1160) осіб вбитими;
- танків — 8441 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16350 (+9) одиниць;
- артилерійських систем — 16605 (+69) одиниць;
- РСЗВ — 1143 (+1) одиниць;
- засоби ППО — 918 (+2) одиниць;
- літаків — 366 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 327 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13372 (+47);
- крилаті ракети — 2425 (+1);
- кораблі /катери — 28 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22453 (+82) одиниць,
- спеціальна техніка / special equipment — 2789 (+20) одиниць.
Читайте Новини.LIVE!