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ЗСУ знищили більше тисячі окупантів та ворожий ЗРК — в Генштабі назвали нові втрати Росії

10 серпня 2024 08:46
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Російські втрати за 10 серпня — дані від Генштабу ЗСУ
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Офіс президента України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів російській армії. Нещодавно ворог втратив понад тисячу бійців вбитими та зенітно-ракетний комплекс. 

Про це свідчить наведена інформація від Генштабу ЗСУ у суботу, 10 серпня. 

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Втрати російської армії 10 серпня

Як стало відомо, станом на суботу, 10 серпня, втрати російської армії в Україні склали:

  • особового складу — близько 589700 (+1160) осіб вбитими;
  • танків — 8441 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16350 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 16605 (+69) одиниць;
  • РСЗВ — 1143 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 918 (+2) одиниць;
  • літаків — 366 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 327 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13372 (+47);
  • крилаті ракети — 2425 (+1);
  • кораблі /катери — 28 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22453 (+82) одиниць,
  • спеціальна техніка / special equipment — 2789 (+20) одиниць.
російські втрати 10 серпня
Статистика російських втрат на 10 серпня. Джерело: Генштаб ЗСУ

 

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