Російські втрати за 10 серпня — дані від Генштабу ЗСУ

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів російській армії. Нещодавно ворог втратив понад тисячу бійців вбитими та зенітно-ракетний комплекс.

Про це свідчить наведена інформація від Генштабу ЗСУ у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Втрати російської армії 10 серпня

Як стало відомо, станом на суботу, 10 серпня, втрати російської армії в Україні склали:

особового складу — близько 589700 (+1160) осіб вбитими;

танків — 8441 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 16350 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 16605 (+69) одиниць;

РСЗВ — 1143 (+1) одиниць;

засоби ППО — 918 (+2) одиниць;

літаків — 366 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 327 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13372 (+47);

крилаті ракети — 2425 (+1);

кораблі /катери — 28 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22453 (+82) одиниць,

спеціальна техніка / special equipment — 2789 (+20) одиниць.