У Рильську вночі 9 серпня знищили російську колону — відео

Знищення колони. Фото: скриншот з відео

У Курській області Росії в ніч проти п'ятниці, 9 серпня, було завдано удару по російській техніці. Внаслідок цього було знищено колону у місті Рильськ.

Відповідні кадри оприлюднили в Telegram-каналі Khorne group.

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На відео з дрона через тепловізор видно, як по російській техніці одній за одною стаються влучання. Після цього вороже озброєння вибухає та детонує.

За даними різних аналітиків, кількість загиблих окупантів може сягати до 500 осіб.

Напередодні знищення колони російський телеканал показував кадри, як міноборони Росії перекинуло в Курську область військових і техніку з Білгородської й Донецької областей.