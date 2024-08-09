В Рильске ночью 9 августа уничтожили российскую колонну

Уничтожение колонны. Фото: скриншот с видео

В Курской области России в ночь на пятницу, 9 августа, был нанесен удар по российской технике. В результате была уничтожена колонна в городе Рыльск.

Соответствующие кадры обнародовали в Telegram-канале Khorne group.

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На видео из дрона через тепловизор видно, как по российской технике одной за другой случаются попадания. После этого вражеское вооружение взрывается и детонирует.

По данным разных аналитиков, количество погибших оккупантов может достигать до 500 человек.

Накануне уничтожения колонны российский телеканал показывал кадры, как минобороны России перебросило в Курскую область военных и технику из Белгородской и Донецкой областей.