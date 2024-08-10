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Бійці бригади Лють показали ювелірну роботу по групі окупантів з дронів — відео

10 серпня 2024 20:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Удари по окупантах за допомогою дронів - в Нацполіції показали майстерну роботу
Поранені окупанти. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників на нашій території. Бійці бригади "Лють" Національної поліції вдарили дронами по окупантах.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції України у Telegram у суботу, 10 серпня.

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На відео показано ювелірну роботу операторів ударних дронів полку "Цунамі" бригади "Лють" Національної поліції України.
                                 
"Наші бійці знайдуть кожного окупанта, де б він не ховався — у будівлі, розвалинах чи лісі!" — наголосили в Нацполіції.

На кадрах видно, як після скидання вибухівки на окупантів ті починають тікати в різні боки, однак захисники знаходять їх та ліквідовують.

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Скриншот допису Нацполіції

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