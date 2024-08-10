Удары по оккупантам с помощью дронов - в Нацполиции показали искусную работу

Бойцы бригады Лють показали ювелирную работу по группе оккупантов из дронов — видео
10 августа 2024 20:33
Раненые оккупанты. Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков на нашей территории. Бойцы бригады "Лють" Национальной полиции ударили дронами по оккупантам.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram в субботу, 10 августа.
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На видео показана ювелирная работа операторов ударных дронов полка "Цунами" бригады "Лють" Национальной полиции Украины.
"Наши бойцы найдут каждого оккупанта, где бы он ни прятался — в здании, развалинах или лесу!" , — подчеркнули в Нацполиции.
На кадрах видно, как после сброса взрывчатки на оккупантов те начинают бежать в разные стороны, однако защитники находят их и ликвидируют.
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