Удары по оккупантам с помощью дронов - в Нацполиции показали искусную работу

Раненые оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских захватчиков на нашей территории. Бойцы бригады "Лють" Национальной полиции ударили дронами по оккупантам.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram в субботу, 10 августа.

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На видео показана ювелирная работа операторов ударных дронов полка "Цунами" бригады "Лють" Национальной полиции Украины.



"Наши бойцы найдут каждого оккупанта, где бы он ни прятался — в здании, развалинах или лесу!" , — подчеркнули в Нацполиции.

На кадрах видно, как после сброса взрывчатки на оккупантов те начинают бежать в разные стороны, однако защитники находят их и ликвидируют.