ВСУ уничтожают российскую военную технику

Сырский показал кадры попаданий по российской технике на фронте — взрывные видео
Украинские воины третий год ликвидируют российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал видео, на котором видны моменты попаданий по вражеской технике.
Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Главкома в субботу, 10 августа.
Удары по технике оккупантов
"Вооруженные Силы Украины прицельно и умело уничтожают российских оккупантов", — написал Сырский.
На видео видно, как с помощью сбросов взрывчатки с дронов защитники одну за другой уничтожают единицы военной техники российских военных. От попаданий она начинает гореть и детонировать.
Отметим, что на утро 10 августа ВСУ уничтожили 16 350 бронированных машин, 16 605 артиллерийских систем (только за последние сутки — 69) и 1 143 РСЗО.
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