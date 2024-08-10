ВСУ уничтожают российскую военную технику

Попадание по технике врага. Фото: скриншот с видео

Украинские воины третий год ликвидируют российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал видео, на котором видны моменты попаданий по вражеской технике.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Главкома в субботу, 10 августа.

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"Вооруженные Силы Украины прицельно и умело уничтожают российских оккупантов", — написал Сырский.

На видео видно, как с помощью сбросов взрывчатки с дронов защитники одну за другой уничтожают единицы военной техники российских военных. От попаданий она начинает гореть и детонировать.

Отметим, что на утро 10 августа ВСУ уничтожили 16 350 бронированных машин, 16 605 артиллерийских систем (только за последние сутки — 69) и 1 143 РСЗО.