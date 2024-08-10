В Херсоне вечером 10 августа раздаются взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Херсоне вечером в субботу, 10 августа, раздались взрывы. Ранее жителей города и области предупреждали об угрозе пусков "шахедов".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне 10 августа

Херсон предупреждали о пуске дронов типа Shahed с юга, примерное время подлета отмечали 22:00.

Также около 19:30 россияне уже совершили артиллерийские обстрелы, над городом поднимался густой столб дыма.

Отметим, что по состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.