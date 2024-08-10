В Херсоне вечером 10 августа раздаются взрывы

В Херсоне снова раздавались взрывы
10 августа 2024 21:20
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
В Херсоне вечером в субботу, 10 августа, раздались взрывы. Ранее жителей города и области предупреждали об угрозе пусков "шахедов".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Херсоне 10 августа
Херсон предупреждали о пуске дронов типа Shahed с юга, примерное время подлета отмечали 22:00.
Также около 19:30 россияне уже совершили артиллерийские обстрелы, над городом поднимался густой столб дыма.
Отметим, что по состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
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