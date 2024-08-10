В Херсоне были слышны взрывы

В Херсоне прозвучала серия взрывов
10 августа 2024 19:41
Обстрел Херсона. Иллюстративное фото: скриншот
В субботу, 10 августа, около 19:30 в Херсоне прозвучало несколько взрывов. По данным местных Telegram-каналов, оккупанты обстреливают город из артиллерии с левобережья.
О взрывах в Херсоне также сообщают журналисты "Суспільне Херсон".
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Тревога на момент взрывов объявлена не была, также об угрозе не сообщали и Воздушные силы Украины.
Обновлено в 19:50. По данным местных Telegram-каналов, в районе места удара в небо поднимается черный дым.
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