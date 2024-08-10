В Херсоне были слышны взрывы

Обстрел Херсона. Иллюстративное фото: скриншот

В субботу, 10 августа, около 19:30 в Херсоне прозвучало несколько взрывов. По данным местных Telegram-каналов, оккупанты обстреливают город из артиллерии с левобережья.

О взрывах в Херсоне также сообщают журналисты "Суспільне Херсон".

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Тревога на момент взрывов объявлена не была, также об угрозе не сообщали и Воздушные силы Украины.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено в 19:50. По данным местных Telegram-каналов, в районе места удара в небо поднимается черный дым.