Обстріл Чернігівщини та Херсонщини 14 серпня — РФ атакувала дронами

Наслідки обстрілу Херсонської області. Ілюстративне фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти зранку 14 серпня вдарили дронами по Чернігівській та Херсонській областях. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі на Херсонщині — їх госпіталізували.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Обстріли Херсонської області

Прокудін розповів, що із самого ранку російська війська бʼють по Херсону та передмістю. Близько 06:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку: 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік.

"Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА додав, що на годину раніше, о 05:00, окупанти атакували Кіндійку. Вони били по житлових будинках, і через це постраждали двоє людей.

Як відомо, бригада "швидкої" доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. В обох контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Водночас Прокудін додав, що за попередню добу окупаційна армія обстріляла 16 населених пунктів області та місто Херсон. Для цього ворог застосував різні типи озброєння. Через ворожі атаки шестеро людей отримали поранення, також є значні пошкодження.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний та медичний заклади, фермерське господарство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку", — повідомив очільник ОВА.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Наслідки обстрілів Чернігівської області

Крім того, вночі росіяни випустили дрони по Чернігівській області. У Ніжинському районі є влучання в інфраструктурний обʼєкт.

"Вночі ворог вчергове атакував "шахедами". У Ніжинському районі є влучання в інфраструктурний обʼєкт. Без жертв. Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків", — йдеться у повідомленні Чауса.