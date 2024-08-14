Обстрел Черниговщины и Херсонщины 14 августа — РФ атаковала дронами

Последствия обстрелов Херсонской области. Иллюстративное фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты утром 14 августа ударили дронами по Черниговской и Херсонской областях. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие в Херсонской области — их госпитализировали.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Прокудин рассказал, что с самого утра российские войска бьют по Херсону и пригороду. Около 06:00 под вражеский удар в городе попали три человека, которые находились в доме: 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина.

"Ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также глава ОВА добавил, что часом ранее, в 05:00, оккупанты атаковали Киндейку. Они били по жилым домам и из-за этого пострадали два человека.

Как известно, бригада "скорой" доставила в больницу 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. У обоих контузии, взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме этого, в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеских обстрелов получил осколочное ранение предплечья и голени.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

В то же время Прокудин добавил, что за предыдущие сутки оккупационная армия обстреляла 16 населенных пунктов области и Херсон. Для этого враг применил разные типы вооружения. Из-за вражеских атак шесть человек получили ранения, также есть значительные повреждения.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, учебное и медицинское заведения, фермерское хозяйство; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе две многоэтажки и девять частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили, автобус и сельхозтехнику", – сообщил глава ОВА.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Последствия обстрелов Черниговской области

Кроме того, ночью россияне выпустили дроны по Черниговской области. В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв. Спасибо всем службам за оперативное устранение последствий", — говорится в сообщении Чауса.