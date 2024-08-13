Атака БпЛА на Черниговскую область ночью 13 августа — в ОВА рассказали о последствиях

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что в ночь на вторник, 13 августа, на регион произошло несколько атак вражеских беспилотников. Под прицелом захватчиков находилась гражданская инфраструктура.

Об этом Вячеслав Чаус сообщил в Telegram.

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Последствия атаки на Черниговскую область 13 августа

"Имели несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших", — отметил Чаус.

Он добавил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Спасибо им и нашим Силам Обороны", — подчеркнул глава Черниговской ОВА.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Чауса

Как известно, около полуночи 13 августа в Бахмаче Черниговской области раздавались взрывы. Чаус сообщил об ударах по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 13 августа в Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой атаки БпЛА и баллистических ракет. По состоянию на 03:35 продолжают "краснеть" такие области, как Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и другие.