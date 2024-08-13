Вибухи в Бахмачі зараз 13 серпня — подробиці атаки російських окупантів

Потужні вибухи в Чернігівській області — в ОВА відповіли, куди РФ завдала удару
13 серпня 2024 00:11
оновлено: 00:39
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: соцмережі
Вибухи в Бахмачі Чернігівської області зараз 13 серпня пролунали під час повітряної тривоги в зв'язку з загрозою ударних безпілотників. Під прицілом ворога — цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.
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Вибухи в Чернігівській області вночі 13 серпня
"Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. Росія — терорист", — зазначив голова ОВА.
Наразі в Чернігівській області, а також сусідніх, зокрема, Сумській, Харківській та Донецькій, оголошено повітряну тривогу. На півдні, а саме в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях — теж загроза ударних БпЛА.
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