Взрывы в Бахмаче сейчас 13 августа - подробности атаки российских окупантов

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: соцсети

Взрывы в Бахмаче Черниговской области сейчас 13 августа прогремели во время воздушной тревоги в связи с угрозой ударных беспилотников. Под прицелом врага – гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

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Взрывы в Черниговской области ночью 13 августа

"Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач. Россия - террорист" , - отметил председатель ОВА.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Чауса

В Черниговской области, а также соседних, в частности, Сумской, Харьковской и Донецкой, объявлена воздушная тревога. На юге, а именно в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях тоже угроза ударных БпЛА.