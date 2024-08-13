Взрывы в Бахмаче сейчас 13 августа - подробности атаки российских окупантов

Мощные взрывы в Черниговской области — в ОВА ответили, куда РФ нанесла удар
13 августа 2024 00:11
обновлено: 00:39
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: соцсети
Взрывы в Бахмаче Черниговской области сейчас 13 августа прогремели во время воздушной тревоги в связи с угрозой ударных беспилотников. Под прицелом врага – гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.
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"Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач. Россия - террорист" , - отметил председатель ОВА.
В Черниговской области, а также соседних, в частности, Сумской, Харьковской и Донецкой, объявлена воздушная тревога. На юге, а именно в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях тоже угроза ударных БпЛА.
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