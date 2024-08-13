Воздушная тревога сейчас 13 августа - "шахеды" на одну из областей

Пуск ракеты в воздушном пространстве. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине 13 августа объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и других областях. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников, в частности, жителей Николаевской области предупредили о новой группе летящих в их направлении "шахедов". Также есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 13 августа

Украинские защитники предупредили о новой группе беспилотников, которая двигалась из Черного моря в сторону Николаевской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В результате пол Украины облепила опасность.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Донецкой,

Харьковской,

Полтавской,

Сумской,

Черниговской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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