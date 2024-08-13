Воздушная тревога сейчас 13 августа - "шахеды" на одну из областей

Табун "шахедов" на одну из "красных" областей — кого предупредили об опасности
Воздушная тревога в Украине 13 августа объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и других областях. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников, в частности, жителей Николаевской области предупредили о новой группе летящих в их направлении "шахедов". Также есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 13 августа
Украинские защитники предупредили о новой группе беспилотников, которая двигалась из Черного моря в сторону Николаевской области.
Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В результате пол Украины облепила опасность.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черниговской.
Обновлено 01:10. Воздушные силы сообщают о скоростной цели в Сумской области, направляющейся в сторону Черниговской.
Обновлено 01:15. Бойцы предупредили об угрозе баллистики из Крыма.
Обновлено 01:22. "В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях" , - сообщили Воздушные силы.
Обновлено 01:47. Военные предупредили об опасности жителей Винницкой области.
"БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный. Угроза для Винницкой области" , - отметили бойцы.
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