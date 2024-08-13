Повітряна тривога зараз 13 серпня — "шахеди" на одну з областей

Пуск ракети в повітряний простір. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та інших областях. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників, зокрема, мешканців Миколаївської області попередили про нову групу "шахедів", що летить у їхньому напрямку. Також є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 13 серпня

Українські захисники попередили про нову групу безпілотників, яка рухалась із Чорного моря в бік Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Внаслідок цього пів України обліпила небезпека.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Чернігівській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль в Сумській області, що прямує в бік Чернігівської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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