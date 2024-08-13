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Табун "шахедів" на одну з "червоних" областей — кого попередили про небезпеку

13 серпня 2024 00:55
оновлено: 01:11
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 13 серпня — "шахеди" на одну з областей
Пуск ракети в повітряний простір. Фото: freepik.com
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та інших областях. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників, зокрема, мешканців Миколаївської області попередили про нову групу "шахедів", що летить у їхньому напрямку. Також є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 13 серпня

Українські захисники попередили про нову групу безпілотників, яка рухалась із Чорного моря в бік Миколаївської області.

Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Внаслідок цього пів України обліпила небезпека.

Повітряна тривога зараз 13 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Чернігівській. 
Загроза балістики вночі 13 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль в Сумській області, що прямує в бік Чернігівської.

Загроза застосування балістики зараз 13 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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