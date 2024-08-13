Повітряна тривога зараз 13 серпня — "шахеди" на одну з областей

Табун "шахедів" на одну з "червоних" областей — кого попередили про небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня оголошена в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та інших областях. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників, зокрема, мешканців Миколаївської області попередили про нову групу "шахедів", що летить у їхньому напрямку. Також є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 13 серпня
Українські захисники попередили про нову групу безпілотників, яка рухалась із Чорного моря в бік Миколаївської області.
Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Внаслідок цього пів України обліпила небезпека.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Чернігівській.
Оновлено 01:10. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль в Сумській області, що прямує в бік Чернігівської.
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