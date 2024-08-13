Атака БпЛА на Чернігівську область вночі 13 серпня — в ОВА розповіли про наслідки

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що в ніч проти вівторка, 13 серпня, на регіон відбулось кілька атак ворожих безпілотників. Під прицілом загарбників була цивільна інфраструктура.

Про це В'ячеслав Чаус повідомив в Telegram.

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"Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих", — зазначив Чаус.

Він додав, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Дякуємо їм і нашим Силам Оборони", — підкреслив голова Чернігівської ОВА.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Чауса

Як відомо, близько півночі 13 серпня в Бахмачі Чернігівської області лунали вибухи. Чаус повідомив про удари по цивільній інфраструктурі.

В ніч проти 13 серпня в Україні неодноразово оголошували повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки БпЛА та балістичних ракет. Так, станом на 03:35 продовжують "червоніти" такі області, як Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та інші.