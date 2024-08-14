У Херсоні цивільні потрапили під російський обстріл з безпілотника — є жертви

Росіяни вдарили з БпЛА по цивільних у Херсоні — є загиблий та поранені
У середу, 14 серпня, росіяни з безпілотника атакували цивільних у Херсоні. Є загиблий, кілька осіб отримали важкі поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook.
Російські військові атакували цивільних у Херсоні
За словами Прокудіна, для атаки на людей росіяни застосували БпЛА.
"Окупанти атакували з безпілотників херсонців, які перебували на вулиці", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що постраждали троє чоловіків, один із них отримав смертельні поранення.
"Травми, несумісні з життям, дістав чоловік", — повідомив він.
Очільник області підкреслив, що до лікарні доставили 62-річного мешканця Херсона.
"У нього вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома", — додав Прокудін.
Він також повідомив про ще одного постраждалого.
"Містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки", — підсумував голова ОВА.
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