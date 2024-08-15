Ночная воздушная тревога 15 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и атаки "Шахедов"

Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью в четверг, 15 августа, была объявлена в 12 областях. Красные на карте воздушных тревог Харьковская, Донецкая, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе баллистики и атаке ударных БпЛА.

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Почему объявили воздушную тревогу ночью 15 августа

Еще вечером 14 августа в Украине началась очередная атака ударных БпЛА. Военные предупреждали о "Шахедах", которые летят в Сумской области, держа курс на Полтавскую область, и несколько групп ударных дронов, которые движутся по территории Херсонской области в направлении Николаевской области. По состоянию на 23:42, угроза применения ударных БпЛА из Херсонской области распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области, а в 23:55 стало известно, что вражеские беспилотники летят в направлении Донецкой области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 00:03 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.