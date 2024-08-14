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Пограничники ударили дроном "Вампир" по укрытию врага — один из оккупантов взлетел в воздух

14 августа 2024 19:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Российский оккупант взлетел в воздух после удара ГПСУ по укрытию
Российское укрытие. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники уже третий год ликвидируют российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили на одном из направлений фронта российское укрытие.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 14 августа.

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Пограничники бригады "Помста" подразделения РУБпАК "Фенікс" обнаружили российское укрытие с помощью беспилотника.

Поэтому сбросом с тяжелого бомбера "Вампир" воины уничтожили его. Вместе с укрытием в воздух взлетел один российский оккупант.

На видео видно, как после удара убежище захватчиков взрывается, поднимая в небо его уничтоженные части.

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Скриншот поста ГПСУ

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