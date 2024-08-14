На Запоріжжі захисники знищили російські прилади зв'язку

Прикордонники знищили камеру та антену зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку
14 серпня 2024 17:14
Російська антена. Фото: скриншот з відео
Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів на нашій землі та їхню техніку. Так, прикордонники знищили ворожу камеру та антену зв'язку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.
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