На Запоріжжі захисники знищили російські прилади зв'язку

Російська антена. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів на нашій землі та їхню техніку. Так, прикордонники знищили ворожу камеру та антену зв'язку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.

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Захисникам вдалося знищити роботизовану камеру спостереження та антени зв’язку, "засліпивши" окупантів і лишивши їх без зв'язку.