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Прикордонники знищили камеру та антену зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку

14 серпня 2024 17:14
Євгенія Брюховецька - редактор
На Запоріжжі захисники знищили російські прилади зв'язку
Російська антена. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів на нашій землі та їхню техніку. Так, прикордонники знищили ворожу камеру та антену зв'язку. 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.

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Захисникам вдалося знищити роботизовану камеру спостереження та антени зв’язку, "засліпивши" окупантів і лишивши їх без зв'язку.

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російські війська ЗСУ прикордонники Запорізька область військові ДПСУ

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17:25 СБУ викрила російську мережу агентів, куди входив глава охорони Януковича

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