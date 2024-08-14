В Запорожье защитники уничтожили российские приборы связи

Российская антенна. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов на нашей земле и их технику. Так, пограничники уничтожили вражескую камеру и антенну связи.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 14 августа.

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Защитникам удалось уничтожить роботизированную камеру наблюдения и антенны связи, "ослепив" оккупантов и оставив их без связи.