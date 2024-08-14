В Запорожье защитники уничтожили российские приборы связи

Пограничники уничтожили камеру и антенну связи оккупантов на Запорожском направлении
14 августа 2024 17:14
Российская антенна. Фото: скриншот с видео
Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов на нашей земле и их технику. Так, пограничники уничтожили вражескую камеру и антенну связи.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 14 августа.
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