Російський окупант злетів у повітря після удару ДПСУ по укриття.

Прикордонники вдарили дроном "Вампір" по укриттю ворога — один із окупантів злетів у повітря
14 серпня 2024 19:26
Російське укриття. Фото: скриншот з відео
Українські захисники вже третій рік ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили на одному з напрямків фронту російське укриття.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.
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Прикордонники бригади "Помста" підрозділу РУБпАК "Фенікс" виявили російське укриття за допомогою безпілотника.
Тому скидом з важкого бомбера "Вампір" воїни знищили його. Разом з укриттям в повітря злетів один російський окупант.
На відео видно, як після удару схованка загарбників вибухає, здіймаючи в небо її знищені частини.
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