Російський окупант злетів у повітря після удару ДПСУ по укриття.

Російське укриття. Фото: скриншот з відео

Українські захисники вже третій рік ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили на одному з напрямків фронту російське укриття.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.

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Прикордонники бригади "Помста" підрозділу РУБпАК "Фенікс" виявили російське укриття за допомогою безпілотника.

Тому скидом з важкого бомбера "Вампір" воїни знищили його. Разом з укриттям в повітря злетів один російський окупант.

На відео видно, як після удару схованка загарбників вибухає, здіймаючи в небо її знищені частини.