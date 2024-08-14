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Прикордонники вдарили дроном "Вампір" по укриттю ворога — один із окупантів злетів у повітря

14 серпня 2024 19:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Російський окупант злетів у повітря після удару ДПСУ по укриття.
Російське укриття. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники вже третій рік ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили на одному з напрямків фронту російське укриття.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 14 серпня.

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Прикордонники бригади "Помста" підрозділу РУБпАК "Фенікс" виявили російське укриття за допомогою безпілотника.

Тому скидом з важкого бомбера "Вампір" воїни знищили його. Разом з укриттям в повітря злетів один російський окупант.

На відео видно, як після удару схованка загарбників вибухає, здіймаючи в небо її знищені частини.

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Скриншот допису ДПСУ

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