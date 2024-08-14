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Полонені російські строковики закликали Путіна поміняти їх на бійців "Азову"

14 серпня 2024 18:59
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Бої у Курській області — полонені російські солдати просять у Путіна обміну на "Азов"
Полонені російські солдати-строковики у Курській області. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Полонені російські солдати-строковики, які здалися у полон під час бойової операції у Курській області, звернулися до президента Росії Володимира Путіна. Бійці просять поміняти їх на полонених військовиків полку "Азов". 

Відеозвернення полонених публікує УНІАН.

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Зауважимо, що це далеко не перше звернення полонених російських армійців до глави Кремля. Нещодавно у мережу потрапило ще одне відео, де полонені солдати ворога просять обміну на силовиків "Азову". На кадрах бранці заявили, що вони хочуть якнайшвидше потрапити додому до своїх. 

Наголосимо, що наразі у російському полоні утримується 700 полонених бійців полку "Азов"

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