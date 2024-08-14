Бої у Курській області — полонені російські солдати просять у Путіна обміну на "Азов"

Полонені російські солдати-строковики у Курській області. Фото: скриншот

Полонені російські солдати-строковики, які здалися у полон під час бойової операції у Курській області, звернулися до президента Росії Володимира Путіна. Бійці просять поміняти їх на полонених військовиків полку "Азов".

Відеозвернення полонених публікує УНІАН.

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Російські полонені просять обміну на бійців "Азову"

Зауважимо, що це далеко не перше звернення полонених російських армійців до глави Кремля. Нещодавно у мережу потрапило ще одне відео, де полонені солдати ворога просять обміну на силовиків "Азову". На кадрах бранці заявили, що вони хочуть якнайшвидше потрапити додому до своїх.

Наголосимо, що наразі у російському полоні утримується 700 полонених бійців полку "Азов".