Бои в Курской области — пленные российские солдаты просят у Путина обмена на "Азов"

Пленные российские срочники призвали Путина поменять их на бойцов "Азова"
14 августа 2024 18:59
Пленные российские солдаты-срочники в Курской области. Фото: скриншот
Пленные российские солдаты-срочники, сдавшиеся в плен во время боевой операции в Курской области, обратились к президенту России Владимиру Путину. Бойцы просят поменять их на пленных военных полка "Азов".
Видеообращение пленных публикует УНИАН.
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Заметим, что это далеко не первое обращение пленных российских армейцев к главе Кремля. Недавно в сеть попало еще одно видео, где пленные солдаты врага просят обмен на силовиков "Азова". На кадрах пленники заявили, что они хотят как можно быстрее попасть домой к своим.
Отметим, что в настоящее время в российском плену содержится 700 пленных бойцов полка "Азов".
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