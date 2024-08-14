Бои в Курской области — пленные российские солдаты просят у Путина обмена на "Азов"

Пленные российские солдаты-срочники в Курской области. Фото: скриншот

Пленные российские солдаты-срочники, сдавшиеся в плен во время боевой операции в Курской области, обратились к президенту России Владимиру Путину. Бойцы просят поменять их на пленных военных полка "Азов".

Видеообращение пленных публикует УНИАН.

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Заметим, что это далеко не первое обращение пленных российских армейцев к главе Кремля. Недавно в сеть попало еще одно видео, где пленные солдаты врага просят обмен на силовиков "Азова". На кадрах пленники заявили, что они хотят как можно быстрее попасть домой к своим.

Отметим, что в настоящее время в российском плену содержится 700 пленных бойцов полка "Азов".