Ночная воздушная тревога 14 августа — какие области в опасности из-за атаки "Шахедов"

Ударные БпЛА сменили курс — на какие области распространилась тревога
14 августа 2024 02:45
Атака ударных БпЛА продолжается
Воздушная тревога сейчас, ночью в среду, 14 августа, была объявлена в 11 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
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