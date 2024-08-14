Ночная воздушная тревога 14 августа — какие области в опасности из-за атаки "Шахедов"

Атака ударных БпЛА продолжается

Воздушная тревога сейчас, ночью в среду, 14 августа, была объявлена в 11 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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