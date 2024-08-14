Взрывы в Киевской области ночью 14 августа — что известно о вражеской атаке

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: sud.ua

Взрывы раздались в Киевской области сейчас, ночью в среду, 14 августа. В регионе продолжается воздушная тревога.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

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Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 23:44 13 августа. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что в направлении региона летят ударные БпЛА из Черниговской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 00:09 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА — по ним работают силы ПВО. Гражданам напомнили о запрете на фотографирование и видеосъемку работы военных. Также всех, кто находится в Киевской области, призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.