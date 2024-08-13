Вечерняя воздушная тревога в Украине 13 августа — какие области в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: УНІАН

Воздушная тревога сейчас, поздно вечером во вторник, 13 августа, была объявлена в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Запорожская и Полтавская и Киевская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 23:45 13 августа

Что известно об атаке ударных БпЛА вечером 13 августа

В 23:11 военные сообщили, что в Черниговской области зафиксировали БпЛА из Сумской области, которые летят в направлении Киевской области, а еще несколько групп "Шахедов" в Сумской области движутся через Черниговскую область, держа юго-западный курс. Еще через несколько минут стало известно, что в Запорожской области также есть вражеские БпЛА, которые движутся в направлении Днепра.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 23:48 вражеские дроны из Сумской области пролетали Черниговскую область, держа курс на Киевскую область. Группы "Шахедов" в Черниговской области двигались по юго-западному курсу, подлетая к Киевской области, а группа вражеских беспилотников в Сумской области летела в направлении Миргорода Полтавской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:49 объявили воздушную тревогу в Донецкой области. В 23:56 объявили воздушную тревогу в Херсонской области, а в 00:00 — в Харьковской области.

По состоянию на 00:02 несколько групп ударных БпЛА в Херсонской области летели на северо-запад.