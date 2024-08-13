Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ударные БпЛА снова атакуют Украину — какие области под угрозой arrow

Ударные БпЛА снова атакуют Украину — какие области под угрозой

13 августа 2024 23:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерняя воздушная тревога в Украине 13 августа — какие области в опасности из-за угрозы ударных БпЛА
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: УНІАН
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога сейчас, поздно вечером во вторник, 13 августа, была объявлена в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Запорожская и Полтавская и Киевская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:
Воздушная тревога в Украине вечером 13 августа
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:45 13 августа

Что известно об атаке ударных БпЛА вечером 13 августа

В 23:11 военные сообщили, что в Черниговской области зафиксировали БпЛА из Сумской области, которые летят в направлении Киевской области, а еще несколько групп "Шахедов" в Сумской области движутся через Черниговскую область, держа юго-западный курс. Еще через несколько минут стало известно, что в Запорожской области также есть вражеские БпЛА, которые движутся в направлении Днепра.

Атака ударных БпЛА вечером 13 августа
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 23:48 вражеские дроны из Сумской области пролетали Черниговскую область, держа курс на Киевскую область. Группы "Шахедов" в Черниговской области двигались по юго-западному курсу, подлетая к Киевской области, а группа вражеских беспилотников в Сумской области летела в направлении Миргорода Полтавской области.

Атака ударных БпЛА вечером 13 августа
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:49 объявили воздушную тревогу в Донецкой области. В 23:56 объявили воздушную тревогу в Херсонской области, а в 00:00 — в Харьковской области.

По состоянию на 00:02 несколько групп ударных БпЛА в Херсонской области летели на северо-запад.

Атака "Шахедов" в ночь на 14 августа
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Также важные новости дня по теме:

беспилотники дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:47 Учителям в Украине предлагают свыше 30 тысяч гривен — какой предмет нужно преподавать

00:30 Повестки по почте после 17 июля — законно ли это

00:15 В Киевской области раздаются взрывы — ОВА сообщает о работе ПВО

00:11 Генпрокуратура передала музею изъятые у черных археологов серебряные слитки времен Средневековья

обновлено:

00:07 Динамо в сложном матче с удалением победило Рейнджерс в Лиге чемпионов — видео

13 августа 2024

23:54 Военные "Хартии" показали кадры отражения российского штурма в Харьковской области

23:53 На КПП во Львовской области заснули два пограничника — как бойцов наказал суд

23:52 Украинец на консульском учете в другой стране — могут ли его мобилизовать

23:46 Небо плачет — во время выполнения боевого задания погиб легендарный пилот МиГ-29

23:46 Россия перебрасывает свои войска из Калининграда в Курскую область — Минобороны Литвы

00:47 Учителям в Украине предлагают свыше 30 тысяч гривен — какой предмет нужно преподавать

00:30 Повестки по почте после 17 июля — законно ли это

00:15 В Киевской области раздаются взрывы — ОВА сообщает о работе ПВО

00:11 Генпрокуратура передала музею изъятые у черных археологов серебряные слитки времен Средневековья

обновлено:

00:07 Динамо в сложном матче с удалением победило Рейнджерс в Лиге чемпионов — видео

13 августа 2024

23:54 Военные "Хартии" показали кадры отражения российского штурма в Харьковской области

23:53 На КПП во Львовской области заснули два пограничника — как бойцов наказал суд

23:52 Украинец на консульском учете в другой стране — могут ли его мобилизовать

23:46 Небо плачет — во время выполнения боевого задания погиб легендарный пилот МиГ-29

23:46 Россия перебрасывает свои войска из Калининграда в Курскую область — Минобороны Литвы

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения