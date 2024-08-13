Взрывы в Сумах сейчас 13 августа — угроза ударных беспилотников

В Сумах мощный взрыв — о какой опасности предупреждали жителей области
13 августа 2024 04:18
обновлено: 04:54
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Сумах сейчас 13 августа прогремели около 4:10. В Сумской, а также в других "красных" областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщает издание "Суспільне. Суми" в Telegram.
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По информации СМИ, в Сумах слышны звуки взрывов.
В Сумской области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки "шахедов". Также об опасности предупредили Харьковскую, Киевскую и Черкасскую области.
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