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Беспилотники изменили направление полета — под прицелом Киевская область

13 августа 2024 04:12
обновлено: 04:47
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине утром 13 августа – беспилотники летят на Киевщину
Ударные беспилотники в воздухе. Фото: Pacific Press picture alliance
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 августа объявили в Киевской области. Военные зафиксировали летящие в сторону региона из Черкасского ударные беспилотники России.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 13 августа

"Группа враждебных БПЛА в Черкасской области в направлении Киевщины" , — предупреждают Воздушные силы.

Воздушная тревога сейчас 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых пабликов, в Киевской области остался последний "шахед", предположительно направляющийся в сторону Броваров/Борисполя.

Атака ударных беспилотников на Украину утром 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"
Атака России на Украину утром 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Харьковской.

Традиционно "краснеют" временно оккупированные Луганская область и Крым.

Воздушная тревога в Украине утром 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:46. Воздушную тревогу в очередной раз объявили в Киеве. Таким образом, опасность продолжается в этом регионе и на Сумщине.

Вражеская атака утром в Украину 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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