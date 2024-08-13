Воздушная тревога в Украине утром 13 августа – беспилотники летят на Киевщину

Беспилотники изменили направление полета — под прицелом Киевская область
Воздушная тревога в Украине сейчас 13 августа объявили в Киевской области. Военные зафиксировали летящие в сторону региона из Черкасского ударные беспилотники России.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога утром 13 августа
"Группа враждебных БПЛА в Черкасской области в направлении Киевщины" , — предупреждают Воздушные силы.
По данным мониторинговых пабликов, в Киевской области остался последний "шахед", предположительно направляющийся в сторону Броваров/Борисполя.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Сумской,
- Харьковской.
Традиционно "краснеют" временно оккупированные Луганская область и Крым.
Обновлено 04:46. Воздушную тревогу в очередной раз объявили в Киеве. Таким образом, опасность продолжается в этом регионе и на Сумщине.
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