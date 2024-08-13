Воздушная тревога в Украине утром 13 августа – беспилотники летят на Киевщину

Ударные беспилотники в воздухе. Фото: Pacific Press picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 августа объявили в Киевской области. Военные зафиксировали летящие в сторону региона из Черкасского ударные беспилотники России.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога утром 13 августа

"Группа враждебных БПЛА в Черкасской области в направлении Киевщины" , — предупреждают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых пабликов, в Киевской области остался последний "шахед", предположительно направляющийся в сторону Броваров/Борисполя.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Сумской,

Харьковской.

Традиционно "краснеют" временно оккупированные Луганская область и Крым.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:46. Воздушную тревогу в очередной раз объявили в Киеве. Таким образом, опасность продолжается в этом регионе и на Сумщине.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...