Воздушная тревога в Киеве и области сейчас 13 августа - какая угроза

Запуск ракеты в небе. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине 13 августа повторно охватила Киев и область. Российские оккупанты осуществили пуски баллистических ракет на столицу.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области 13 августа

По данным пабликов, в Киевскую область состоялся пуск баллистики, однако цель прекратила существование в пределах Киевской/Черниговской областей.

Пока официальной информации на этот счет нет.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Мониторинг. Украина"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "еРадар. Воздушная тревога. Ракетная опасность"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Карта воздушной тревоги выглядит так — среди областей "красные":

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Кировоградская,

Винницкая.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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