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Над Киевом и областью снова нависла опасность — какая угроза для столицы

13 августа 2024 03:14
обновлено: 03:30
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киеве и области сейчас 13 августа - какая угроза
Запуск ракеты в небе. Фото: freepik.com
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 13 августа повторно охватила Киев и область. Российские оккупанты осуществили пуски баллистических ракет на столицу.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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По данным пабликов, в Киевскую область состоялся пуск баллистики, однако цель прекратила существование в пределах Киевской/Черниговской областей.

Пока официальной информации на этот счет нет.

Воздушная тревога в Киеве 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Мониторинг. Украина"
Атака на Киевскую область ночью 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "еРадар. Воздушная тревога. Ракетная опасность"
Угроза баллистики для Киева ночью 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Карта воздушной тревоги выглядит так — среди областей "красные":

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Винницкая.
Карта тревоги сейчас 13 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

 

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