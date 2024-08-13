Воздушная тревога в Киеве и области сейчас 13 августа - какая угроза

Над Киевом и областью снова нависла опасность — какая угроза для столицы
13 августа 2024 03:14
обновлено: 03:30
Запуск ракеты в небе. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине 13 августа повторно охватила Киев и область. Российские оккупанты осуществили пуски баллистических ракет на столицу.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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По данным пабликов, в Киевскую область состоялся пуск баллистики, однако цель прекратила существование в пределах Киевской/Черниговской областей.
Пока официальной информации на этот счет нет.
Карта воздушной тревоги выглядит так — среди областей "красные":
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Винницкая.
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