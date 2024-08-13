Повітряна тривога в Києві та області зараз 13 серпня — яка загроза

Над Києвом та областю знову нависла небезпека — яка загроза для столиці
13 серпня 2024 03:14
оновлено: 03:30
Запуск ракети в небі. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня повторно охопила Київ та область. Російські окупанти здійснили пуски балістичних ракет на столицю.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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За даними пабліків, на Київську область відбувся пуск балістики, однак ціль припинила існування в межах Київської/Чернігівської областей.
Наразі офіційної інформації щодо цього немає.
Карта повітряної тривоги має такий вигляд — серед областей "червоні":
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Вінницька.
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