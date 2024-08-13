Повітряна тривога в Києві та області зараз 13 серпня — яка загроза

Запуск ракети в небі. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 13 серпня повторно охопила Київ та область. Російські окупанти здійснили пуски балістичних ракет на столицю.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Київській області 13 серпня

За даними пабліків, на Київську область відбувся пуск балістики, однак ціль припинила існування в межах Київської/Чернігівської областей.

Наразі офіційної інформації щодо цього немає.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Моніторинг. Україна"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "єРадар. Повітряна тривога. Ракетна небезпека"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Карта повітряної тривоги має такий вигляд — серед областей "червоні":

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Вінницька.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...