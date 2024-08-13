Воздушные силы за ночь сбили 30 ударных дронов

Работа ПВО во время ночной атаки. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 13 августа враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области. Россия также ударила 38 ударными БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск и Курск. Противовоздушная оборона ликвидировала 30 беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук во вторник, 13 августа.

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Результаты работы украинского ПВО в ночь на 13 августа

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 30 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Дроны сбиты в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.