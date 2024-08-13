Повітряні сили за ніч збили 30 ударних дронів

Робота ППО під час нічної російської атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 13 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області. Росія також вдарила 38-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Протиповітряна оборона ліквідувала 30 безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук у вівторок, 13 серпня.

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"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 30 ворожих БпЛА", — сказано в повідомленні.

Дрони збито у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.