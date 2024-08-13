Пограничники показали эффектное видео уничтожение автомобилей россиян на Юге

Беспилотник атакует автомобиль россиян. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают противодействовать вражеским силам в южном регионе. Комплексные меры направлены на ослабление российских логистических возможностей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) во вторник, 13 августа.

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В Госпогранслужбе отметили, что применили беспилотник при выполнении одной из задач.

Военные говорят, что им удалось оставить оккупантов без техники.

Сообщается, что бойцы смогли уничтожить автомобили россиян.

"Прицельные удары пограничников-операторов БпЛА снизили боевые возможности двух автомобилей оккупантов на юге", — добавили в ГПСУ.