Пограничники показали эффектное видео уничтожение автомобилей россиян на Юге

На юге оккупанты остались без техники — пограничники показали доказательства
13 августа 2024 20:08
Беспилотник атакует автомобиль россиян. Фото: скриншот
Украинские военные продолжают противодействовать вражеским силам в южном регионе. Комплексные меры направлены на ослабление российских логистических возможностей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) во вторник, 13 августа.
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На юге оккупанты остались без техники
В Госпогранслужбе отметили, что применили беспилотник при выполнении одной из задач.
Военные говорят, что им удалось оставить оккупантов без техники.
Сообщается, что бойцы смогли уничтожить автомобили россиян.
"Прицельные удары пограничников-операторов БпЛА снизили боевые возможности двух автомобилей оккупантов на юге", — добавили в ГПСУ.
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