Прикордонники показали ефектне відео знищення автівок росіян на Півдні

На півдні окупанти залишилися без техніки — прикордонники показали докази
13 серпня 2024 20:08
Безпілотник атакує автівку росіян. Фото: скриншот
Українські військові продовжують протидіяти ворожим силам у південному регіоні. Комплексні заходи спрямовані на ослаблення російських логістичних можливостей.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) у вівторок, 13 серпня.
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На півдні окупанти залишилися без техніки
У Держприкордонслужбі зазначили, що застосували безпілотник під час виконання одного із завдань.
Військові кажуть, що їм вдалося залишити окупантів без техніки.
Повідомляється, що бійці змогли знищити автівки росіян.
"Прицільні удари прикордонників-операторів БпЛА знизили бойові спроможності двох автівок окупантів на півдні", — додали у ДПСУ.
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