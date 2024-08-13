Прикордонники показали ефектне відео знищення автівок росіян на Півдні

Безпілотник атакує автівку росіян. Фото: скриншот

Українські військові продовжують протидіяти ворожим силам у південному регіоні. Комплексні заходи спрямовані на ослаблення російських логістичних можливостей.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) у вівторок, 13 серпня.

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На півдні окупанти залишилися без техніки

У Держприкордонслужбі зазначили, що застосували безпілотник під час виконання одного із завдань.

Військові кажуть, що їм вдалося залишити окупантів без техніки.

Повідомляється, що бійці змогли знищити автівки росіян.

"Прицільні удари прикордонників-операторів БпЛА знизили бойові спроможності двох автівок окупантів на півдні", — додали у ДПСУ.