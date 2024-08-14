Нічна повітряна тривога 14 серпня — які області в небезпеці через атаку "Шахедів"

Ударні БпЛА змінили курс — на які області поширилася тривога
14 серпня 2024 02:45
Атака ударних БпЛА триває
Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 14 серпня, оголосили в 11 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька і Запорізька області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
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