Нічна повітряна тривога 15 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики та атаку "Шахедів"

Загроза балістики й атака "Шахедів" — які області України в небезпеці
15 серпня 2024 00:05
Повітряна тривога
Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в четвер, 15 серпня, оголосили в 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Харківська, Донецька, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу балістики та атаку ударних БпЛА.
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