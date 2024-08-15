Нічна повітряна тривога 15 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики та атаку "Шахедів"

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в четвер, 15 серпня, оголосили в 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Харківська, Донецька, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу балістики та атаку ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 00:05 15 серпня

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