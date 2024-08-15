Нічні вибухи в Херсоні й Запоріжжі 15 серпня — що відомо про обстріл

Робота ППО по "Шахедах". Фото ілюстративне: facebook.com/126brigadatro

Вибухи пролунали в Херсоні та Запоріжжі зараз, уночі в четвер, 15 серпня. І в Херсонській, і в Запорізькій області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛА.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Херсоні й Запоріжжі вночі 15 серпня

У Херсонській області повітряна тривога триває з 23:08 14 серпня, а в Запорізькій області її оголосили о 01:16 15 серпня.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 01:02 вісім "Шахедів" у районі Снігурівки Миколаївської області летіли у двох напрямках: частина західним курсом, а інша частина — у бік Херсонської області.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 01:17 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що в районі Херсона зафіксували ударний БпЛА, а о 01:31 ще один "Шахед" виявили в районі Запоріжжя.