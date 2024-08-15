Нічні вибухи в Херсоні й Запоріжжі 15 серпня — що відомо про обстріл

У Херсоні й Запоріжжі прогриміли вибухи — що відомо
Вибухи пролунали в Херсоні та Запоріжжі зараз, уночі в четвер, 15 серпня. І в Херсонській, і в Запорізькій області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛА.
Що відомо про вибухи в Херсоні й Запоріжжі вночі 15 серпня
У Херсонській області повітряна тривога триває з 23:08 14 серпня, а в Запорізькій області її оголосили о 01:16 15 серпня.
За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 01:02 вісім "Шахедів" у районі Снігурівки Миколаївської області летіли у двох напрямках: частина західним курсом, а інша частина — у бік Херсонської області.
О 01:17 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що в районі Херсона зафіксували ударний БпЛА, а о 01:31 ще один "Шахед" виявили в районі Запоріжжя.
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