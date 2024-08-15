В течение суток оккупанты 14 раз обстреливали Запорожскую область, есть раненые

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские оккупанты обстреливали 14 населенных пунктов Запорожской области. Двое мужчин и две женщины получили ранения в результате вражеских обстрелов Васильевского района.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Массированные обстрелы Запорожской области

По информации Ивана Федорова, в течение суток оккупанты 397 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области.

В каких населенных пунктах раздавались взрывы:

Враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района.

Войска России авиацией ударили по Лобковому и Гуляйполю.

233 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

11 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Красную Криницу, Работино, Преображенку и Малую Токмачку.

150 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.