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Четыре человека получили ранения в результате массированных обстрелов Запорожья

15 августа 2024 08:19
Галина Шподарева - редактор
В течение суток оккупанты 14 раз обстреливали Запорожскую область, есть раненые
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram
Галина Шподарева - редактор

В течение суток российские оккупанты обстреливали 14 населенных пунктов Запорожской области. Двое мужчин и две женщины получили ранения в результате вражеских обстрелов Васильевского района.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в четверг, 15 августа.

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По информации Ивана Федорова, в течение суток оккупанты 397 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области.

В каких населенных пунктах раздавались взрывы:

  • Враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района.
  • Войска России авиацией ударили по Лобковому и Гуляйполю.
  • 233 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
  • 11 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Красную Криницу, Работино, Преображенку и Малую Токмачку.
  • 150 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Четыре человека получили ранения в результате массированных обстрелов Запорожья - фото 1
Публикация Ивана Федорова. Фото: скриншот

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09:11 Трамп, Байден и Харрис стали мишенями иранской фишинговой кампании, — отчет Google

09:10 В Киеве в одном из кафе произошел взрыв — в сети появились кадры

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Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

08:57 Ночная атака на Украину — сколько вражеских дронов сбили Воздушные силы

08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

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