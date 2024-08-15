В течение суток оккупанты 14 раз обстреливали Запорожскую область, есть раненые

Четыре человека получили ранения в результате массированных обстрелов Запорожья
15 августа 2024 08:19
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Иван Федоров/Telegram
В течение суток российские оккупанты обстреливали 14 населенных пунктов Запорожской области. Двое мужчин и две женщины получили ранения в результате вражеских обстрелов Васильевского района.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в четверг, 15 августа.
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По информации Ивана Федорова, в течение суток оккупанты 397 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области.
В каких населенных пунктах раздавались взрывы:
- Враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района.
- Войска России авиацией ударили по Лобковому и Гуляйполю.
- 233 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- 11 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Красную Криницу, Работино, Преображенку и Малую Токмачку.
- 150 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.
За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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