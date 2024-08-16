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В трех украинских городах раздаются взрывы — что известно

16 августа 2024 12:23
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Днепре, Сумах и Запорожье 16 августа – что известно
Пуск ракет "Искандер-К". Иллюстративное фото: росСМИ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Днепре в пятницу, 16 августа, снова раздались взрывы. Также было громко в Сумах и Запорожье из-за баллистической угрозы двум регионам.

Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.

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По информации от ВС ВСУ, в городах была объявлена ракетная опасность.

взрывы 16 августа
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Повторные взрывы прогремели в Днепре, о чем стало известно из местных Telegram-сообществ. В то же время городские власти о взрывах не сообщили.

В трех украинских городах раздаются взрывы — что известно - фото 2
Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

Корреспонденты "Суспільного мовлення" в свою очередь сообщают о взрыве в Сумах. А в Запорожье прогремели два взрыва: по предварительной информации, сработали средства ПВО.

взрыв суммы 16 августа
Скриншот сообщения "Суспільного"
взрывы запорожья 16 августа
Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

По состоянию на 12:36 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога 16 августа
Источник: alerts.in.ua

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