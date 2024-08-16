Взрывы в Днепре, Сумах и Запорожье 16 августа – что известно

Пуск ракет "Искандер-К". Иллюстративное фото: росСМИ

В Днепре в пятницу, 16 августа, снова раздались взрывы. Также было громко в Сумах и Запорожье из-за баллистической угрозы двум регионам.

Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.

Читайте также:

В трех городах Украины слышны взрывы

По информации от ВС ВСУ, в городах была объявлена ракетная опасность.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Повторные взрывы прогремели в Днепре, о чем стало известно из местных Telegram-сообществ. В то же время городские власти о взрывах не сообщили.

Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

Корреспонденты "Суспільного мовлення" в свою очередь сообщают о взрыве в Сумах. А в Запорожье прогремели два взрыва: по предварительной информации, сработали средства ПВО.

Скриншот сообщения "Суспільного"

Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

По состоянию на 12:36 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: