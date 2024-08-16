Взрывы в Днепре, Сумах и Запорожье 16 августа – что известно

В трех украинских городах раздаются взрывы — что известно
16 августа 2024 12:23
Пуск ракет "Искандер-К". Иллюстративное фото: росСМИ
В Днепре в пятницу, 16 августа, снова раздались взрывы. Также было громко в Сумах и Запорожье из-за баллистической угрозы двум регионам.
Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.
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По информации от ВС ВСУ, в городах была объявлена ракетная опасность.
Повторные взрывы прогремели в Днепре, о чем стало известно из местных Telegram-сообществ. В то же время городские власти о взрывах не сообщили.
Корреспонденты "Суспільного мовлення" в свою очередь сообщают о взрыве в Сумах. А в Запорожье прогремели два взрыва: по предварительной информации, сработали средства ПВО.
По состоянию на 12:36 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
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