Армія РФ вдарила по кафе в Запорізькій області 20 серпня — подробиці

Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі травмовані четверо дітей — подробиці від ДСНС
Ввечері 20 серпня окупанти завдали удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області. Поранень зазнали четверо дітей та 18-річна дівчина, усі госпіталізовані.
Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 20 серпня.
Наслідки обстрілу дитячого кафе в Запорізькій області
Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння кафе та відкритої території на площі 50 кв. м.
Травмованих дітей 11, 14, 15 та 17 років, а також 18-річну дівчину медики транспортували до однієї з лікарень Запоріжжя.
"За попередніми даними, 15-річного хлопця доставили до лікарні у непритомному стані, наразі медиками проводяться реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", — повідомили в ДСНС.
Як зазначили в Нацполіції України, тип боєприпасу поки що не встановлено.
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Наслідки удару по кафе на Запоріжжі. Фото: Нацполіція України
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Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі. Фото: Нацполіція України
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Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі постраждали діти. Фото: Нацполіція України
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Постраждала внаслідок атаки окупантів дитина. Фото: Нацполіція України
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Четверо дітей постраждали на Запоріжжі внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС України
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Згоріле дитяче кафе на Запоріжжі. Фото: ДСНС України
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