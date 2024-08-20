Армія РФ вдарила по кафе в Запорізькій області 20 серпня — подробиці

Наслідки удару по кафе в Запорізькій області. Фото: Нацполіція України

Ввечері 20 серпня окупанти завдали удару по дитячому кафе в селищі Малокатеринівка Запорізької області. Поранень зазнали четверо дітей та 18-річна дівчина, усі госпіталізовані.

Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 20 серпня.

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Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння кафе та відкритої території на площі 50 кв. м.

Травмованих дітей 11, 14, 15 та 17 років, а також 18-річну дівчину медики транспортували до однієї з лікарень Запоріжжя.

"За попередніми даними, 15-річного хлопця доставили до лікарні у непритомному стані, наразі медиками проводяться реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", — повідомили в ДСНС.

Як зазначили в Нацполіції України, тип боєприпасу поки що не встановлено.