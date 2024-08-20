Армия РФ ударила по кафе в Запорожской области 20 августа — подробности

Последствия удара по кафе в Запорожской области. Фото: Нацполиция Украины

Вечером 20 августа оккупанты нанесли удар по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. Ранения получили четверо детей и 18-летняя девушка, все госпитализированы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 20 августа.

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Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в кафе и на открытой территории на площади 50 кв. м.

Травмированных детей 11, 14, 15 и 17 лет, а также 18-летнюю девушку медики транспортировали в одну из больниц Запорожья.

"По предварительным данным, 15-летний мальчик доставлен в больницу в бессознательном состоянии, сейчас медиками проводятся реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", — сообщили в ГСЧС.

Как отметили в Нацполиции Украины, тип боеприпаса пока не установлен.