Армия РФ ударила по кафе в Запорожской области 20 августа — подробности

В результате удара по кафе в Запорожской области травмированы четверо детей — подробности от ГСЧС
Вечером 20 августа оккупанты нанесли удар по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. Ранения получили четверо детей и 18-летняя девушка, все госпитализированы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 20 августа.
Последствия обстрела детского кафе в Запорожской области
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в кафе и на открытой территории на площади 50 кв. м.
Травмированных детей 11, 14, 15 и 17 лет, а также 18-летнюю девушку медики транспортировали в одну из больниц Запорожья.
"По предварительным данным, 15-летний мальчик доставлен в больницу в бессознательном состоянии, сейчас медиками проводятся реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", — сообщили в ГСЧС.
Как отметили в Нацполиции Украины, тип боеприпаса пока не установлен.
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Последствия удара по кафе в Запорожье. Фото: Нацполиция Украины
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оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожье. Фото: Нацполиция Украины
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В результате удара по кафе в Запорожье пострадали дети. Фото: Нацполиция Украины
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Пострадал в результате атаки окупантов ребенок. Фото: Нацполиция Украины
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Четверо детей пострадали в Запорожье в результате обстрела. Фото: ГСЧС Украины
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Сгоревшее детское кафе в Запорожье. Фото: ГСЧС Украины
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