Россия атаковала детское кафе в Малокатериновке в Запорожье

Разбор завалов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики во вторник, 20 августа, совершили обстрел поселка Малокатериновка в Запорожской области. Попадание было по детскому кафе, трое детей ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожья 20 августа

По словам Федорова, в результате российского удара по Малокатериновке Запорожской области были ранены трое детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", — отметил председатель ОВА.

Скриншот поста Федорова

Напомним, ночью россияне ударили по Тернополю. В городе произошло попадание по одному из резервуаров на промышленном предприятии, где хранились горюче-смазочные материалы.

Кроме того, враг атаковал Константиновку Донецкой области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.