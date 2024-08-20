Россия атаковала детское кафе в Малокатериновке в Запорожье

Россия ударила по детскому кафе на Запорожье — в ОВА заявили о раненых
Российские захватчики во вторник, 20 августа, совершили обстрел поселка Малокатериновка в Запорожской области. Попадание было по детскому кафе, трое детей ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 20 августа
По словам Федорова, в результате российского удара по Малокатериновке Запорожской области были ранены трое детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
"Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", — отметил председатель ОВА.
Напомним, ночью россияне ударили по Тернополю. В городе произошло попадание по одному из резервуаров на промышленном предприятии, где хранились горюче-смазочные материалы.
Кроме того, враг атаковал Константиновку Донецкой области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.
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