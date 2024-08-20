Российский удар по Константиновке 20 августа — есть погибший и пострадавший

Россияне ударили по Константиновке — есть погибший и пострадавший
Во вторник, 20 августа, россияне ударили по Константиновке Донецкой области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Удар по Константиновке 20 августа
В результате обстрела были разрушены четыре многоэтажных дома, поврежден магазин и один автомобиль. Филашкин призвал жителей эвакуироваться.
"Остаться на Донбассе, а особенно в прифронтовых общинах, — опасно! Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!", — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник 18 августа, в Донецкой области в результате российских обстрелов гражданского населения погибли три человека, девять получили ранения. Всего враг нанес 2806 ударов по линии фронта и жилому сектору.
Также в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что в городе Торецке и поселке Заречном Донецкой области российская армия убила четырех гражданских.
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