Российский удар по Константиновке 20 августа — есть погибший и пострадавший

Последствия вражеского удара. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Во вторник, 20 августа, россияне ударили по Константиновке Донецкой области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Удар по Константиновке 20 августа

В результате обстрела были разрушены четыре многоэтажных дома, поврежден магазин и один автомобиль. Филашкин призвал жителей эвакуироваться.

"Остаться на Донбассе, а особенно в прифронтовых общинах, — опасно! Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!", — говорится в сообщении.

Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник 18 августа, в Донецкой области в результате российских обстрелов гражданского населения погибли три человека, девять получили ранения. Всего враг нанес 2806 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Также в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что в городе Торецке и поселке Заречном Донецкой области российская армия убила четырех гражданских.