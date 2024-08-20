В Мирнограде родители скрывают детей от эвакуации – полиция разыщет несовершеннолетних

Эвакуация гражданских. Иллюстративное фото: ГСЧС

В городе Мирноград Донецкой области правоохранители будут проводить обход жилых домов. Полиция будет разыскивать детей, которых родители скрывают от эвакуации из населенного пункта.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк в эфире Радіо Свобода.

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Эвакуация из Мирнограда

"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет — как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, которые прячут детей и говорят ложную информацию, что дети давно уехали", — отметил и.о. начальника МВА.

Третьяк рассказал, что правоохранители планируют проводить обход по домам, особенно в районах города, которые терпят ежедневные удары. В то же время он призвал как можно быстрее эвакуироваться жителей, поскольку ситуация будет только ухудшаться.

По состоянию на данный момент линия фронта расположена менее чем в пяти километрах от Мирнограда, а в городе остается примерно 16 тысяч человек.

"Надеюсь, что к концу недели уже будет меньше десяти тысяч. Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем насильно вывозить людей", — добавил Третяк.