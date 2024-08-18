Ирина Верещук призвала эвакуироваться из Покровска, Мирнограда и Селидового

Ирина Верещук. Фото иллюстративное: официальный сайт Президента Украины

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидового эвакуироваться. Это связано с приближением линии фронта к этим городам.

Об этом Верещук написала на своей странице в Telegram в воскресенье, 18 августа.

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"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это Покровск, Мирноград, Селидово", — написала Верещук.

Министр призвала эвакуироваться в более безопасные регионы каждого, кто не вовлечен в оборону этих населенных пунктов. Она подчеркнула, что наличие в городе гражданских мешает работать бойцам сил обороны.

"Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее", — отметила Верещук.

Она также заверила, что, несмотря на все трудности, правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и принимающие громады предоставят беженцам всю необходимую помощь и поддержку.

Контакты, по которым можно договориться об эвакуации:

Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская громада: 0-800-300-101

Селидовская громада: 080-033-64-54

Мирноградская громада: 050-648-15-19