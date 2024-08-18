Ірина Верещук закликала евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового

Ірина Верещук. Фото ілюстративне: офіційний сайт Президента України

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися. Це пов'язано з наближенням лінії фронту до цих міст.

Про це Верещук написала на своїй сторінці у Telegram у неділю, 18 серпня.

Читайте також:

Евакуація з прифронтових міст

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове", — написала Верещук.

Міністерка закликала евакуюватися до більш безпечних регіонів кожного, хто не залучений до оборони цих населених пунктів. Вона наголосила, що наявність у місті цивільних заважає працювати бійцям Сил оборони.

"Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше", — зазначила Верещук.

Вона також запевнила, що, попри всі труднощі, уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та приймаючі громади нададуть біженцям усю необхідну допомогу і підтримку.

Контакти, за якими можна домовитися про евакуацію:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19