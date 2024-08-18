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Верещук закликала евакуюватися мешканців кількох прифронтових міст на Донеччині

18 серпня 2024 19:54
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ірина Верещук закликала евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового
Ірина Верещук. Фото ілюстративне: офіційний сайт Президента України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися. Це пов'язано з наближенням лінії фронту до цих міст.

Про це Верещук написала на своїй сторінці у Telegram у неділю, 18 серпня.

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"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове", — написала Верещук. 

Міністерка закликала евакуюватися до більш безпечних регіонів кожного, хто не залучений до оборони цих населених пунктів. Вона наголосила, що наявність у місті цивільних заважає працювати бійцям Сил оборони.

"Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше", — зазначила Верещук. 

Вона також запевнила, що, попри всі труднощі, уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та приймаючі громади нададуть біженцям усю необхідну допомогу і підтримку.

Контакти, за якими можна домовитися про евакуацію:

  • Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121
  • Покровська громада: 0-800-300-101
  • Селидівська громада: 080-033-64-54
  • Мирноградська громада: 050-648-15-19
повідомлення верещук
Повідомлення Ірини Верещук. Фото: скриншот

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