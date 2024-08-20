У Мирнограді батьки приховують дітей від евакуації - поліція розшукає неповнолітніх

У Мирнограді шукають батьків, які приховують дітей під час евакуації
У місті Мирноград Донецької області правоохоронці здійснюватимуть обхід житлових будинків. Поліція розшукуватиме дітей, яких батьки приховують від евакуації з населеного пункту.
Про це заявив виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк в ефірі Радіо Свобода.
Евакуація з Мирнограда
"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде — як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть неправдиву інформацію, що діти давно виїхали", — зазначив в.о. начальника МВА.
Третяк розповів, що правоохоронці планують проводити обхід по оселях, особливо у районах міста, які зазнають щоденних ударів. Водночас він закликав якомога швидше евакуйовуватися мешканців, оскільки ситуація лише погіршуватиметься.
Станом на зараз лінія фронту розташована менш ніж за п’ять кілометрів від Мирнограда, а у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.
"Сподіваюся, що до кінця тижня вже буде менш як десять тисяч. Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей", — додав Третяк.
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